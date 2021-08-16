SalonDry Pro AC

Na lang zoeken kwamen we uit op deze föhn. Een geweldige föhn die het uitstekend deed en ook nog eens erg mooi was. Wel wat duurder dan een föhn van bijvoorbeeld de Hema, maar het zou zijn geld wel opbrengen. Dachten we. Een aantal weken geleden kwam er opeens een raar geluid uit de föhn, alsof deze aanliep. Dit geluid werd steeds erger totdat de föhn er uiteindelijk mee stopte. Nu gebruiken we tijdelijk een reisföhn die we al jaren hebben en het nog steeds doet. Op zoek naar een nieuwe föhn. Het zal in ieder geval geen Philips-föhn meer worden. Deze föhn zal ik in ieder geval niemand aanraden.