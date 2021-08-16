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Niet meer leverbaar
HP4992/00
De föhns die kappers zelf willen gebruiken
Zoek je net zo'n föhn als in de kapsalon? Als je er elke dag wilt uitzien alsof je net van de kapper komt, is de SalonDry Pro met 2000 W aan droogkracht en een superprofessionele AC-motor dé föhn voor jou.
2000 W
Deze professionele föhn van 2000 W produceert een krachtige luchtstroom. Deze combinatie van kracht en snelheid maakt het drogen en stylen van je haar sneller en eenvoudiger.
Dit type motor is speciaal ontwikkeld voor de professionele markt en biedt diverse voordelen. Het allerbelangrijkste is dat de levensduur van deze motor veel langer is dan die van standaardmotors. Je föhn gaat 50% langer mee. Bovendien is de luchtstroom extra krachtig, voor snel en effectief drogen.
De vereiste snelheid en temperatuur kunnen eenvoudig worden aangepast om de perfecte stijl te krijgen. Zes verschillende standen geven je volledige controle om nauwkeurig te stylen zoals jij het graag wilt.
4.0
van 5
4
Reviews & awards
Kristel-09
16/08/2021
Nederland
Na 15 jaar nog steeds als nieuw
Ik heb deze föhn inmiddels meer dan 15 jaar en hij doet het nog net zo goed als de eerste dag dat ik hem kreeg. Ben er onwijs blij mee! Ook de koel stand is erg fijn bij het stylen.
Voordelen
Koelstand en betrouwbaar
Nadelen
Koelstand mag misschien nog ietsje koeler
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Datum gebruik 2019-08-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Föhn
Datum gebruik 2019-08-16
Silvija
07/10/2017
Sverige
Bästa köpet
Bra funktioner, lätt och torkar snabbt. Riktigt frisör hårfön.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Hairdryer
MST1
16/05/2015
Österreich
Super Performance
ein fön mit power und dies seit vielen jahren! liegt gut in der hand ...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SalonDry Pro AC HP4992/00 Haartrockner
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