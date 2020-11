Twin TurboStar-technologie verwijdert vet uit gerechten

Doordat een krachtig verwarmingselement en een motor met de nieuwe Twin TurboStar-technologie worden gecombineerd, gaat de hete lucht in de Airfryer als een wervelwind door de hele mand. Ontworpen om meer vet uit uw gerechten te halen en het in de vetverminderaar op te vangen zodat u het eenvoudig kunt wegwerpen. Daarnaast hebt u vergeleken met een gewone friteuse met de Philips Airfryer met TurboStar-technologie minder last van frituurluchtjes in huis.