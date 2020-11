Boil and Brew-systeem voor ultieme aroma's en smaak

Dit Philips-koffiezetapparaat heeft een uniek Boil and Brew-systeem. Het water wordt eerst gekookt en stroomt vervolgens door gemalen koffie. Dankzij de hoge koffiezettemperatuur van 93 °C of hoger is uw filterkoffie verzekerd van de rijkste smaak en een superieur aroma.