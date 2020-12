Genieten van heerlijk geroosterd brood

Broodrooster met sleuven van instelbare breedte en bruiningsfunctie voor perfect geroosterd brood. Dikke of dunne sneetjes, het resultaat is altijd gelijkmatig goudbruin. Handige ontdooi- en opwarmfunctie en veilig in gebruik dankzij de liftfunctie en coolwall-behuizing. Bekijk alle voordelen