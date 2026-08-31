ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.
  • Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.

3000-seriePhilips broodrooster

HD2511/90

Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.

Goudbruin en knapperig geroosterde broodjes zoals jij die lekker vindt, dankzij 8 roosterstanden en een handige opzethouder. Eenvoudig en stijlvol bereid met Philips-broodroosters uit de 3000-serie. Met een verfijnd design dat elk interieur een subtiele moderne touch geeft.

Bekijk alle voordelen

Broodjes en gebak, geroosterd zoals jij ze lekker vindt.

Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.

  • Bekijk de complete ontbijtset uit de 3000-serie

  • Geniet van allerlei soorten brood zoals jij die lekker vindt

  • Verfijnd design met een moderne touch

Complete ontbijtset met waterkoker en broodrooster

Complete ontbijtset met waterkoker en broodrooster

Bekijk onze complete ontbijtset uit de 3000-serie, met bijpassende waterkoker en broodrooster. Ontworpen om uw dag in stijl te beginnen!

Heerlijk geroosterd brood zoals jij het lekker vindt met 8 bruiningsstanden

Heerlijk geroosterd brood zoals jij het lekker vindt met 8 bruiningsstanden

Geniet van geroosterd brood dat perfect naar jouw wens is bereid dankzij 8 verschillende roosterinstellingen. Kies jouw favoriete instelling en rooster elk soort brood – dik of dun en van licht geroosterd tot knapperig goudbruin.

2 grote zelfcentrerende sleuven voor gelijkmatig roosteren van elk soort brood

2 grote zelfcentrerende sleuven voor gelijkmatig roosteren van elk soort brood

Een ontbijt hoeft niet alleen maar een standaard geroosterd broodje te zijn! 2 grote variabele sleuven bieden een optie voor allerlei verschillende soorten en groottes. Het zelfcentrerende mechanisme zorgt dat elk sneetje ongeacht de dikte perfect in het midden van de sleuf ligt voor gelijkmatige bruining.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen