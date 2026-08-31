Geniet elke dag van allerlei soorten geroosterd brood.

Goudbruin en knapperig geroosterde broodjes zoals jij die lekker vindt, dankzij 8 roosterstanden en een handige opzethouder. Eenvoudig en stijlvol bereid met Philips-broodroosters uit de 3000-serie. Met een verfijnd design dat elk interieur een subtiele moderne touch geeft.