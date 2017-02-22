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Niet meer leverbaar

Mini-HiFi-systeem

FWM6000/10

4.5

| (14) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Krachtig, helder en prachtig geluid

Het FWM6000/10 HiFi-systeem versterkt de kracht van de muziek met een uitgangsvermogen van 550 W RMS en 7500 W PMPO. Een subwoofer zorgt voor rijke bastonen, terwijl UniSound een helder en natuurlijk geluid garandeert. U kunt ook muziek van USB-apparaten en draagbare muziekspelers afspelen.

Bekijk alle voordelen

met dit geluidssysteem

Krachtig, helder en prachtig geluid

  • 550 W

Muziek van CD's, radio en karaoke en naar een USB-apparaat rippen

Muziek van CD's, radio en karaoke en naar een USB-apparaat rippen

UniSound voor natuurlijk en glashelder geluid

UniSound voor natuurlijk en glashelder geluid

Geniet van muziek die onbetwistbaar helderder en natuurlijker is. De UniSound-technologie biedt een akoestisch ontwerp en technische expertise die zorgen voor geluid zoals dat is bedoeld. In conventionele luidsprekers verzorgen de tweeter en woofer geluid vanaf verschillende locaties. Hierdoor ontstaan er sterke storingen die het geluid vervormen en het onnatuurlijk, plat en gedempt doen klinken. Met UniSound worden de tweeter en woofer in unieke posities geplaatst en wordt gebruik gemaakt van krachtige crossovertechnologie. Storingen worden aanzienlijk verminderd en het geluid klinkt weer natuurlijk en zoals het hoort.

Subwoofer voor krachtige lage tonen

0

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

14

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

22/02/2017

Nederland

Nederland

Topding

Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System

22/02/2017

Nederland

Nederland

Topding

Ik gebruik hem nou al ruim enkele jaren en heb er nogsteeds zeer veel plezier van.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM6000 Mini Hi-Fi System

08/06/2016

France

France

Presque parfait

Appareil qui me donne toute satisfaction. Sauf qu'il ne garde pas en mémoire les dernières propriétés utilisées. Sauf que la télécommande (après 3 ans ) est maintenant hors de service.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM6000 Minichaîne hi-fi

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FWM6000 Minichaîne hi-fi

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Voorwaarden

  1. Zet het volume van de set niet regelmatig hoger dan 85 decibel. Dit kan uw gehoor beschadigen.