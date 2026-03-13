Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
60 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
60 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
FC8230/01
Niet meer leverbaar
User Manual Philips SmallStar Vacuum cleaner with bag
Ervaar de bewegingsvrijheid van de Philips SmallStar. Deze uiterst compacte en lichte stofzuiger is zeer gebruiksvriendelijk en combineert hoge zuigkracht met HEPA-filtratie voor een brandschoon resultaat!
Zijn de accessoires van mijn Philips-stofzuiger compatibel met andere modellen?
Wanneer moet ik het filter van mijn Philips-stofzuiger vervangen?
Hoe weet ik of de stofzuigerzak van mijn Philips-stofzuiger vol is?
Hoe en wanneer moet ik de stofzuigerzak van mijn Philips-stofzuiger vervangen?
Waar kan ik het model- of serienummer van mijn Philips-stofzuiger vinden?
Hoe reinig ik het filter van mijn Philips-stofzuiger?
Mijn Philips-stofzuiger schakelt niet in
Mijn Philips-stofzuiger raakt oververhit
Mijn Philips-stofzuiger geeft aan dat de stofzuigerzak vol is, terwijl dat niet zo is
Mijn Philips-stofzuiger heeft minder zuigkracht
Ik voel elektrische schokken wanneer ik mijn Philips-stofzuiger gebruik
De zuigkracht van mijn Philips-stofzuiger met stofzak is afgenomen
Het compartiment voor de stofzuigerzak van mijn Philips-stofzuiger is vuil