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Niet meer leverbaar
FC8230/01
Bewegingsvrijheid
Ervaar de bewegingsvrijheid van de Philips SmallStar. Deze uiterst compacte en lichte stofzuiger is zeer gebruiksvriendelijk en combineert hoge zuigkracht met HEPA-filtratie voor een brandschoon resultaat!
1600 W
Het compacte formaat van deze stofzuiger vereenvoudigt manoeuvreren tijdens het schoonmaken en maakt hem gemakkelijk op te bergen.
Lichtgewicht stofzuiger, dus eenvoudig te dragen.
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