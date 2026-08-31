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Niet meer leverbaar
FC8007/01
Vervangingsset
Deze vervangingsset is compatibel met SmartPro Easy-robotstofzuigers. De kit bevat 2 Ultra Hygiene EPA12-filters en 1 paar zijborstels die moeten worden vervangen om de levensduur van uw robotstofzuiger te verlengen.
2 filters
1 paar borstels
Het vervangingsfilter bevat 2 filters die zorgen voor optimale schoonmaakprestaties
Dankzij de extra lange zijborstels wordt er in de hoekjes en langs de muren goed gestofzuigd. Komt op de plaatsen waar stof zich verzamelt.
Vervang het filter elke 4 maanden om de levensduur van uw robotstofzuiger te verlengen.
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