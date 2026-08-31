ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset
  • Vervangingsset

Niet meer leverbaar

SmartPro EasyVervangingsset

FC8007/01

Vervangingsset

Deze vervangingsset is compatibel met SmartPro Easy-robotstofzuigers. De kit bevat 2 Ultra Hygiene EPA12-filters en 1 paar zijborstels die moeten worden vervangen om de levensduur van uw robotstofzuiger te verlengen.

Bekijk alle voordelen

Voor SmartPro Easy

Vervangingsset

  • 2 filters

  • 1 paar borstels

2 vervangingsfilters voor optimale prestaties

Het vervangingsfilter bevat 2 filters die zorgen voor optimale schoonmaakprestaties

Extra lange zijborstels om schoon te maken waar het stof zich verzamelt

Extra lange zijborstels om schoon te maken waar het stof zich verzamelt

Dankzij de extra lange zijborstels wordt er in de hoekjes en langs de muren goed gestofzuigd. Komt op de plaatsen waar stof zich verzamelt.

Vervang elke 4 maanden om de levensduur van uw apparaat te verlengen

Vervang elke 4 maanden om de levensduur van uw apparaat te verlengen

Vervang het filter elke 4 maanden om de levensduur van uw robotstofzuiger te verlengen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen