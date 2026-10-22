100 seconden Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ is een handige functie waarmee u voorkomt dat muziek overslaat als uw MP3-CD-speler schokken ondervindt tijdens het joggen of wanneer u onderweg bent. Apparaten met Magic Electronic Skip Protection™ hebben een intelligente elektronische buffer die allerlei digitale muziekformaten zoals MP3 en WMA kan opslaan. De buffer past de inhoud van de disc en de draaisnelheid van de laser automatisch aan en garandeert zo ongestoord luisterplezier.