Zijdezacht melkschuim voor al uw favoriete koffievariaten

Koffie van professionele kwaliteit betekent ook zijdezacht melkschuim, zowel warm als koud. Dat is waar LatteGo Pro van pas komt. Het melksysteem levert kwaliteit melkschuim zoals in de koffiebar, van cappuccino tot iced latte. U kunt zowel zuivel als plantaardige melk gebruiken. Het systeem is vaatwasmachinebestendig en heeft geen slangen, wat betekent dat u het schoon kunt maken door het 10 seconden onder stromend water af te spoelen. Ervaar nog beter melkschuim met LatteGo Pro: de innovatieve melkopschuimer in Philips espressomachines.