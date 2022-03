Beluister uw eigen muziek op een FM-radio

Beluister de muziek op uw MP3-speler of een ander audioapparaat via een willekeurige FM-radio. De gebruiksvriendelijke en intuïtieve TransCast FM verzendt uw muziek probleemloos naar elke gewenste FM-frequentie. Installeren is niet nodig. Bekijk alle voordelen