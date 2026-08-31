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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP8752NC/00

Geniet onderweg van muziek terwijl u oplaadt

Geniet overal van muziek en laad onderweg op. De powerbank van 5000 mAh is voorzien van een Bluetooth-luidspreker. Hiermee bouwt u overal een feestje!

Bekijk alle voordelen

Hybride powerbank en draagbare luidspreker

Geniet onderweg van muziek terwijl u oplaadt

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

BT versie 4.1

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Technische specificaties

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