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Niet meer leverbaar
DLP8752NC/00
Geniet onderweg van muziek terwijl u oplaadt
Geniet overal van muziek en laad onderweg op. De powerbank van 5000 mAh is voorzien van een Bluetooth-luidspreker. Hiermee bouwt u overal een feestje!
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.
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