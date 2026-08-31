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Niet meer leverbaar
DLP6066RG/11
Slank en stijlvol
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen: dit accupakket geeft extra vermogen voor meerdere keren volledig opladen. Dankzij een extra USB-poort kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen.
Universeel
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
Met het compacte, stijlvolle ontwerp kunt u uw gegevens overal mee naartoe nemen. Nu hebt u uw multimediabestanden en documenten altijd bij de hand als u deze nodig hebt.