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Niet meer leverbaar
DLP2552Q/97
Ultrasnelle auto-oplader
Laad uw mobiele telefoon met QC-technologie en maximaal 18 watt uitgangsvermogen op met een dynamische, optimale spanning/stroomsterkte.
Slimme bescherming tegen oververhitting, overbelasting en overstroom
U kunt de compacte oplader aansluiten op de 12 V-uitgang in uw auto en uw apparaat probleemloos hierop aansluiten om het onderweg op te laden.