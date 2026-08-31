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Niet meer leverbaar
DLP2106RG/11
Slank, veilig en stijlvol
Beschik over voldoende vermogen met een unieke powerbank. De type C-aansluiting biedt hoge snelheid voor de nieuwste telefoons. 1 extra USB-poort om al uw USB-apparaten op te laden. Slank en plat met een grote capaciteit en sluit goed aan op uw mobiele telefoon
Universeel
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.