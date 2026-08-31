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Niet meer leverbaar
DLP2106BK/11
Slank, veilig en stijlvol
Beschik over voldoende vermogen met een unieke powerbank. De type C-aansluiting biedt hoge snelheid voor de nieuwste telefoons. 1 extra USB-poort om al uw USB-apparaten op te laden. Slank en plat met een grote capaciteit en sluit goed aan op uw mobiele telefoon
Universeel
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.