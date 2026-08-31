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Niet meer leverbaar

USB-powerbank

DLP2103RD/11

Onderweg meerdere keren opladen

Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Dankzij de grote capaciteit van 10.000 mAh kunt u uw telefoon meerdere keren volledig opladen. U kunt ook een tablet opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen.

Bekijk alle voordelen

met een draagbare reserveaccu

Onderweg meerdere keren opladen

  • Universeel

Geschikt voor USB-apparaten

De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.

Werkt overal en is dus ideaal als u niet in de buurt van een stroombron bent

Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.

Laad uw apparaten meerdere keren op als u onderweg bent

Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 257.1 kB
  • 21 July 2026

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