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Niet meer leverbaar
DLP2103RD/11
Onderweg meerdere keren opladen
Beschik altijd en overal over voldoende vermogen. Dankzij de grote capaciteit van 10.000 mAh kunt u uw telefoon meerdere keren volledig opladen. U kunt ook een tablet opladen. Dankzij de 2 USB-poorten kunt u 2 apparaten tegelijkertijd opladen.
Universeel
De universele unit heeft een USB-aansluiting voor gebruik met uw USB-apparaat via de USB-kabel van het apparaat. Als u nog geen USB-kabel hebt, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen.
Zelfs als u niet in de buurt van een stopcontact of autolader bent, kunt u de accu van uw apparaat opladen met de handige extra accu. Deze slimme accu werkt als primaire energieleverancier: als u deze accu na gebruik verwijdert, is de accu van uw apparaat nog steeds vol.
Deze draagbare voedingsbron levert voldoende energie om uw apparaat onderweg minimaal twee keer volledig op te laden. Neem hem mee als u op reis gaat, zodat u altijd extra power achter de hand hebt.