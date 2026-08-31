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Niet meer leverbaar
DLP1012U/00
Slanke en krachtige powerbank
Grote capaciteit van 10000mAh met een veilige li-polymeerbatterij. Geen gedoe meer als de batterij van uw mobiele telefoon leeg is. 2 USB-uitgangen.
10.000 mAh
2 USB-oplaadpoorten
Lithium-polymeerbatterij
Het discrete LED-lampje brandt zacht, zodat u in een oogopslag kunt zien dat de unit is ingeschakeld.
2 USB-poorten om twee apparaten tegelijk op te laden
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