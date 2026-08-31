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Niet meer leverbaar
DLN1717/10
Hoes met verhoogd ontwerp voor groter gebruiksgemak
Of u de iPad nu verticaal houdt om te lezen of horizontaal om games te spelen, met deze met rubber beklede hoes kunt u de iPad gemakkelijker vasthouden. Bovendien worden de behuizing, hoeken en voorkant van uw iPad beschermd. De hoes beschikt over interne kanalen om schokken te absorberen.
voor de iPad
Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een stroeve laag toevoegen aan uw speler en het apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks gebruik.
Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.
Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.