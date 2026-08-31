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Niet meer leverbaar

Hoes voor extra grip

DLN1717/10

Hoes met verhoogd ontwerp voor groter gebruiksgemak

Of u de iPad nu verticaal houdt om te lezen of horizontaal om games te spelen, met deze met rubber beklede hoes kunt u de iPad gemakkelijker vasthouden. Bovendien worden de behuizing, hoeken en voorkant van uw iPad beschermd. De hoes beschikt over interne kanalen om schokken te absorberen.

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op welke manier u uw iPad ook vasthoudt

Hoes met verhoogd ontwerp voor groter gebruiksgemak

  • voor de iPad

Een siliconenbeschermhoes geeft extra grip en bescherming

Deze hoes is gemaakt van zachte siliconen die een stroeve laag toevoegen aan uw speler en het apparaat beschermen tegen slijtage door dagelijks gebruik.

Volledige bescherming voor de hoeken en voorkant

Het materiaal van deze hoes beschermt het toestel aan alle kanten, met name bij de hoeken en de voorste randen.

Volledige iPad-functionaliteit plus bescherming

Dankzij de openingen voor de aan-uitknop/knop voor de slaapstand, dockconnector en luidspreker kunt u alle voorzieningen van de iPad gebruiken terwijl het apparaat door de hoes wordt beschermd.

Technische specificaties

Gebruiksaanwijzing en documentatie

Lokale reclamefolder

  • PDF bestand, 330.3 kB
  • 29 November 2023

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