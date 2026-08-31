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DLM3401SP/00
Geweldig geluid voor entertainment
Met één dynamische 2,4GHz-microfoon met oplaadbare ontvanger. 4 verbeteringsniveaus voor vocalen. Compatibel met alle partyspeakers en audiosets. 6,3-naar-3,5mm-adapter meegeleverd.
Dynamische microfoon
Draadloos 2,4 GHz
Oplaadbare ontvanger
Stemgevoeligheidsregelaar
Hiermee kan het stemvolume moeiteloos via de microfoon worden afgestemd op de achtergrondmuziek.
Er wordt een audioadapter van 6.3mm naar 3.5mm meegeleverd, waardoor deze geschikt is voor de audio-ingang van alle luidsprekers en audio-installaties.
Biedt een breed frequentiebereik, waardoor hij ideaal is voor zowel zang als instrumentale optredens.
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