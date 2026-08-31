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Niet meer leverbaar
DLC5206U/00
Premium gevlochten USB-A-naar-Micro-kabel
Geschikt voor uw bestaande USB-wandoplader of autolader met USB-microaansluiting. Een geweldige reserve- of vervangingskabel!
Synchroniseren en opladen
2 m
Zwarte gevlochten kabel
Ondersteunt snelle gegevensoverdracht van 480 Mbps via USB 2.0
Soms hebt u voor het gemak een langere kabel nodig
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