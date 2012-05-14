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Niet meer leverbaar
Bezeten van muziek
Op dit Philips Classic-microsysteem met dome-tweeter kunt u naar muziek vanaf allerlei apparaten luisteren met een zuiver geluid vol details. Luister naar uw iPod/iPhone en laad deze op, en verrijk uw muziekervaring met MP3-CD-weergave, MP3 Link en USB Direct.
dock voor iPhone/iPod
100W
De dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren. Ze leveren een harmonieuze mengeling dus van onvervormd geluid met een groot bereik, waardoor ze stemmen helder en gedetailleerd weergeven en instrumenten zuiver klinken. Het algehele geluid wordt gebalanceerd door gebruik in combinatie met woofers.
Geniet van uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPhone/iPod oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het entertainmentsysteem met dock voor een perfecte geluidskwaliteit voor uw favoriete muziek. Het dock laadt bovendien uw iPhone/iPod op tijdens het afspelen. U kunt dus van de muziek genieten zonder u zorgen te maken dat de batterij leeg raakt. Wanneer u uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met dock plaatst, wordt dit automatisch opgeladen.
Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.
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4.1
van 5
9
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Lutzifer
14/05/2012
Deutschland
Ein ausgezeichnetes Gerät für´s Büro
Das Micro-Musiksystem DCM377 bietet für kleines Geld alles was das Herz begehrt. Vor Allem einen beachtlichen Klang, bei kleinstem Platzanspruch. Auch eine große Spannbreite von Musikstilen auf iPod/iPhone wird glasklar und wenn gewünscht auch druckvoll aus den kleinen Boxen geblasen. So vergeht der Tag im Büro doppelt so schnell.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM377 Klassisches Micro-Soundsystem
frsteel
15/05/2012
España
Sonido, Diseño y precio inmejorables.
Es una Microcadena que cumple todas las espectativas, el sonido es de gran calidad, la sintonización de cadenas de radio perfecta, el diseño siendo bastante clasico y funcional es perfecto. Y sobre todo el precio que es bastante bueno para la calidad total del producto
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM377 Microcadena clásica
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM377 Microcadena clásica
ErdemHeceoglu
26/01/2012
United Kingdom
Amazing product
Amazing product with amazing sound quality but they have changed the speakers so the look different to the pic the now both look like the speaker on the right of the pic rather than being to different designs but overall a brilliant product and is well worth buying
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCM377 Classic micro sound system