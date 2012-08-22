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Niet meer leverbaar
Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt
Plaats uw iPod/iPhone/iPad en geniet van uw eigen muziek of luister naar kraakvrije DAB+-radio met dit geluidssysteem. De wOOx-technologie maakt uw beleving nog intenser dankzij de krachtige diepe bastonen. Met de slimme mogelijkheden voor wandmontage is dit product een stijlvol accessoire.
Dock voor iPod/iPhone/iPad
DAB+
40W
De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.
Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.
Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.
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3.9
van 5
13
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
DrJames
22/08/2012
United Kingdom
Sleek and stylish design with better than expected performance.
I opted for the DCB3070 over the 2070 given the featured wOOx technology, 40 Watt RMS and the more stylish design & I couldn't be more pleased with my purchase. Standing proudly on its stand in my moderately sized kitchen (wall mounting available) it certainly looks the part and has drawn out positive comments from several visitors. The DAB/FM/CD/MP3-in/iPod dock all work perfectly with minimal effort or skill to get it all set up (took less than 5 mins and was fairly self explanatory). The sound is impressive for a micro-system of its size and the added wOOx system delivers deep bass even with the volume is turned up (though can be a bit 'barky' on MP3 tracks created with a lot of bass). Worth every penny. Would definately recommend.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Kev365
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Mikeange
22/07/2012
United Kingdom
this product was very easy to set up and sounds really good
great little Cd player and digital radio sounds excellent and very easy to use, I do not use the dock but i imagine that would be good too. the DAB radio works really well no extra ariel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DCB3070 Micro music system