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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM300WH/00

3.1

| (7) Reviews & awards

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Full HD-video's en foto's vastleggen was nog nooit zo eenvoudig. De ESee-camcorder CAM300 biedt een touchscreen van 3 inch voor een intuïtieve bediening en dankzij de functies voor snel bewerken en een snelle indruk kunt u uw opnamen meteen delen via de TV of op internet.

Bekijk alle voordelen

Met aanraakbediening

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Extra lange levensduur van de batterij voor een lange opnametijd

Resolutie tot 12 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Resolutie tot 12 megapixel voor foto's van hoge kwaliteit

Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's

Herbeleef herinneringen in scherp beeld met Full HD video's

Maak prachtige video's in HD-kwaliteit (Full HD 1080p). "1080" heeft betrekking op de beeldresolutie en het aantal horizontale lijnen op het scherm. “p” staat voor 'progressive scan', oftewel de volgorde waarin de lijnen in ieder beeld worden weergegeven. 1080p levert een videokwaliteit die superieur is aan de kwaliteit van standaard mobiele telefoons en digitale camera's. Daarnaast maakt de camcorder gebruik van dezelfde video-indeling als Blu-ray-spelers en -discs: H.264. Deze uiterst geavanceerde indeling levert een onovertroffen HD-beeldkwaliteit, waarmee u uw herinneringen kristalhelder op video kunt vastleggen.

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Recensies

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3.1

van 5

7

Reviews & awards

12/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great Birthday Present

I do a lot of travelling and this little device is perfect for bringing back memories. Easy to use right out of the box, easy to transfer pictures and video to my laptop. If you want memories of your travels, this device is all you will every need, with the bonus of not needing a great deal of space to have it with you.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD camcorder

01/06/2012

Nederland

Nederland

Beeldkwalitiet is zeer goed. De geluidskwalitiet matig

Het HD-beeldkwalitiet is zeer goed, enkel de geluidskwaliteit bij concerten of optredens is zeer slecht. Als het geluid / de muziek boven een aantal dB komt is de geluidsopname zeer slecht en niet om aan te horen. Dan is het niet waard om dit aan vrienden en kennissen te laten zien.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder

16/12/2011

Nederland

Nederland

CAM300WH foto en

Dit vederlichte foto & film apparaat is een zeer gebruikvriendelijk apparaat wat zonder enig probleem altijd en overal meegenomen kan worden. De kwaliteit van film en foto is goed. Het gebruiksgemak en energievoorziening is prima d.m.v. (1) zoeker open: opname klaar (2) zoeker dichtgeklapt: toestel uit. Met 32GB card voldoende ruimte (kwaliteit film en foto instelbaar) voor filmen of digitale foto's. Weergave/opslag is bijzonder laag drempelig en eenvoudig.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300WH HD-camcorder

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