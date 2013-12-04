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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM300BL/00

4

| (1) Beoordeling | 100% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Full HD-video's en foto's vastleggen was nog nooit zo eenvoudig. De ESee-camcorder CAM300 biedt een touchscreen van 3 inch voor een intuïtieve bediening en dankzij de functies voor snel bewerken en een snelle indruk kunt u uw opnamen meteen delen via de TV of op internet.

Bekijk alle voordelen

Met aanraakbediening

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Opnemen in twee indelingen voor Full HD en e-mailvriendelijke indelingen

Opnemen in twee indelingen voor Full HD en e-mailvriendelijke indelingen

Het is natuurlijk het mooiste om Full HD-video's op een HD-TV te bekijken. Maar als u de video toch wilt e-mailen of online met anderen wilt delen, dan zult u het grote HD-bestand moeten comprimeren en in een e-mailvriendelijke indeling moeten omzetten. Door in twee indelingen op te nemen, maakt uw camcorder het u makkelijk. Zet de functie aan en uw video's worden gelijktijdig in twee indelingen opgenomen: Full HD (1080p) en de e-mailvriendelijke indeling QWVGA (240p). Hiermee kunt u niet alleen optimaal genieten van uw video's op uw HD-TV, maar deze ook online delen met vrienden en familie.

Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie

Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie

Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.

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Recensies

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4.0

van 5

1

Beoordeling

100%

beveelt dit product aan

5
3
2
1

04/12/2013

España

España

Muy buen producto

Perfecta vídeo cámara, compacta, de facil manejo y poco peso.La puedes llevar a cualquier parte .Muy buenas fotos e imágenes!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300BL Videocámara de alta definición

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM300BL Videocámara de alta definición

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