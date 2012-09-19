Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
CAM295WH/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Full HD-video's en foto's vastleggen was nog nooit zo eenvoudig. De ESee-camcorder CAM295 biedt een touchscreen van 3 inch voor een intuïtieve bediening en dankzij de functies voor snel bewerken en een snelle indruk kunt u uw opnamen meteen delen via de TV of op internet.
Het is natuurlijk het mooiste om Full HD-video's op een HD-TV te bekijken. Maar als u de video toch wilt e-mailen of online met anderen wilt delen, dan zult u het grote HD-bestand moeten comprimeren en in een e-mailvriendelijke indeling moeten omzetten. Door in twee indelingen op te nemen, maakt uw camcorder het u makkelijk. Zet de functie aan en uw video's worden gelijktijdig in twee indelingen opgenomen: Full HD (1080p) en de e-mailvriendelijke indeling QWVGA (240p). Hiermee kunt u niet alleen optimaal genieten van uw video's op uw HD-TV, maar deze ook online delen met vrienden en familie.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
2.0
van 5
2
Reviews & awards
lori
19/09/2012
United Kingdom
lovely camcorder apart one flaw
i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori
Deze review is gemaakt voor CAM295WH HD camcorder
Deze review is gemaakt voor CAM295WH HD camcorder
Jovany
02/12/2013
België
Ce produit possède de gros défauts
Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.
Deze review is gemaakt voor CAM295WH Caméra HD
Deze review is gemaakt voor CAM295WH Caméra HD