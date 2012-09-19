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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM295WH/00

2

| (2) Reviews & awards

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Full HD-video's en foto's vastleggen was nog nooit zo eenvoudig. De ESee-camcorder CAM295 biedt een touchscreen van 3 inch voor een intuïtieve bediening en dankzij de functies voor snel bewerken en een snelle indruk kunt u uw opnamen meteen delen via de TV of op internet.

Bekijk alle voordelen

Met aanraakbediening

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Directe videobewerking voor eenvoudige bewerkingen op de camcorder

Opnemen in twee indelingen voor Full HD en e-mailvriendelijke indelingen

Opnemen in twee indelingen voor Full HD en e-mailvriendelijke indelingen

Het is natuurlijk het mooiste om Full HD-video's op een HD-TV te bekijken. Maar als u de video toch wilt e-mailen of online met anderen wilt delen, dan zult u het grote HD-bestand moeten comprimeren en in een e-mailvriendelijke indeling moeten omzetten. Door in twee indelingen op te nemen, maakt uw camcorder het u makkelijk. Zet de functie aan en uw video's worden gelijktijdig in twee indelingen opgenomen: Full HD (1080p) en de e-mailvriendelijke indeling QWVGA (240p). Hiermee kunt u niet alleen optimaal genieten van uw video's op uw HD-TV, maar deze ook online delen met vrienden en familie.

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.

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Recensies

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2.0

van 5

2

Reviews & awards

5
4
2

19/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

lovely camcorder apart one flaw

i really like the camcorder as it's really easy to use & it takes great pictures, but the one thing i hate about it is the sound, it's useless, even though it's turned up fully you still can't hear much that ive videod, so am slightly dissapointef with it, & only use for taking pictures now. lori

Deze review is gemaakt voor CAM295WH HD camcorder

Deze review is gemaakt voor CAM295WH HD camcorder

02/12/2013

België

België

Ce produit possède de gros défauts

Sans que l'on sache pourquoi ! lorsque nous utilisons la camera, tout à coup elle se déconnecte et l'appareil ne réagit plus du tout ? On pense que cela provient de la batterie qui se serait déchargée, mais non car il faut le ré-initialiser pour qu'il fonctionne de nouveau. Mais la panne revient au bout de quelques minutes à chaque fonctionnement. En résumé c'est un mauvais achat que je regrette profondément. Appareil non conforme car pas fiable du tout.

Deze review is gemaakt voor CAM295WH Caméra HD

Deze review is gemaakt voor CAM295WH Caméra HD

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