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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM110BU/00

3.4

| (82) Reviews & awards

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.

Bekijk alle voordelen

Met geavanceerde beeldstabilisatie

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Geïntegreerde USB-aansluiting voor eenvoudige verbinding met PC/Mac

Geïntegreerde USB-aansluiting voor eenvoudige verbinding met PC/Mac

Compact en slank ontwerp, zodat het apparaat makkelijk in uw zak past

Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie

Maak heldere en scherpe video's met geavanceerde beeldstabilisatie

Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.

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Recensies

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3.4

van 5

82

Reviews & awards

05/06/2012

Nederland

Nederland

Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik

Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

21/05/2012

Nederland

Nederland

heel goed en handig ding

Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

20/05/2012

Nederland

Nederland

handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat

perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder

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