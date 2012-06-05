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Niet meer leverbaar
CAM110BU/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
Maak schitterende video's in Full HD en geef ze een professionele look met de superieure beeldstabilisatietechnologie van de ESee-camcorder. U kunt zowel in HD als in e-mailvriendelijke indelingen opnemen, zodat u video's tot wel 4 keer sneller kunt delen op uw TV.
Met geavanceerde beeldstabilisatie maakt u geweldige video's die u graag aan anderen laat zien. Dankzij gyrosensoren die gebruikmaken van geavanceerde algoritmen, bent u verzekerd van stabiele en haarscherpe videobeelden. Deze sensoren meten de afstand tussen de grond en de cameralens en corrigeren wanneer de camcorder per ongeluk wordt bewogen. Deze geavanceerde technologie zorgt keer op keer voor scherpe beelden, zodat u de mooiste momenten in uw leven kunt vastleggen in fantastische video's.
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3.4
van 5
82
Reviews & awards
HGL005
05/06/2012
Nederland
Prima product zoals bedoeld voor eenvoudi gebruik
Gemakkelijk in gebruik. Handig om film op te slaan op computer. Makkelijk draagbaar en ziet er prima uit!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
rijkste
21/05/2012
Nederland
heel goed en handig ding
Goed product en zelfs Familie leden aan geraden en hebben zelfs aangeschaft
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
brigadierdog
20/05/2012
Nederland
handig goed product eenvoudig in het gebruik zeker niet ingewikkeld uitstekend resultaat
perfect product makkelijk in gebruik ideaal voor een digibeet zoals ik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM110BU HD-camcorder