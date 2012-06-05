Het is echt een leuke camera om in je binnenzak mee te nemen. Leuke opnames. Het is natuurlijk geen high quality lens, maar super gebruikersvriendelijk. Hij start snel op, de "anti shake" welke bij een kleine camera niet overbodig is, maakt heel veel goed. enige minpunt is dat je telkens de "dual rekord" mode weer aan moet zetten nadat het apparaat is uitgezet. Dit zou ik persoonlijk vast willen kunnen zetten. We zijn er nu wel een beetje op getraind om bij het aanzetten dit snel via het eenvoudige menu in te stellen. Ook de optie om alleen maar in klein formaat op te nemen missen we.