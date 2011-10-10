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Niet meer leverbaar
CAM102SL/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.
U hoeft nooit meer een bijzonder moment te missen. Dankzij de korte opstarttijd van de Philips-camcorder kunt u meteen gaan filmen. Geavanceerde voorzieningen, zoals de snelle processor en speciale signaalverwerking, zorgen ervoor dat de Philips-camcorder na slechts twee seconden is opgestart. De knoppen zijn uiterst gebruiksvriendelijk en u hoeft maar op één knop te drukken om in HD te filmen. Met de Philips-camcorder bent u altijd klaar om verrassende gebeurtenissen vast te leggen en hoeft u nooit meer iets te missen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
3.4
van 5
19
Reviews & awards
PG45
10/10/2011
Nederland
gebruiksvriendelijk
de camcorder is zeer gebruiksvriendelijk en geeft verrassend goede resultaten die bovendien in een mum van tijd op de PC of labtop zijn te downloaden kortom een prima aankoop waar ik geen spijt van heb.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102SL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102SL HD-camcorder
Sjeng58
09/10/2011
Nederland
Een handzame en eenvoudig te bedienen HD Camrecorder
Een klein, maar compacte HD Camrecorder. Dat heeft o.a. als voorbeeld dat de "gefilmden" niet in de gaten hebben dat er een video wordt gemaakt en zich dus "natuurlijk" gedragen. Het is wel jammer dat er een ingebouwde accu is. Zodoende moet je over een pc beschikken om de camera tussentijds op te laden. Tenzij er een andere mogelijkheid is, die mij op dit moment niet bekend is.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102SL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102SL HD-camcorder
Neut
09/10/2011
Nederland
dit is een camera waar je snel leuke film/foto mee kan maken
Deze camera is bijzonder gemakkelijk om snel foto en en films mee te maken zeer gebruikers vriendelijk en een prima kwaliteit. in huis met weinig licht presteerd hij minder maar daar is hij ook niet geschikt voor. ik bezit deze nu 2a 3 maanden en hij bevalt goed. 1 min punt tijdens mijn vakantie liep het systeem vast ik kon de camera niet meer uitzetten, ik heb hem aan laten staan tot de batterij leeg was opnieuw opgeladen en alles werkte weer, wel 1 dag geen foto en films kunnen maken (jammer)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102SL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102SL HD-camcorder