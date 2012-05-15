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Niet meer leverbaar
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.
U hoeft nooit meer een bijzonder moment te missen. Dankzij de korte opstarttijd van de Philips-camcorder kunt u meteen gaan filmen. Geavanceerde voorzieningen, zoals de snelle processor en speciale signaalverwerking, zorgen ervoor dat de Philips-camcorder na slechts twee seconden is opgestart. De knoppen zijn uiterst gebruiksvriendelijk en u hoeft maar op één knop te drukken om in HD te filmen. Met de Philips-camcorder bent u altijd klaar om verrassende gebeurtenissen vast te leggen en hoeft u nooit meer iets te missen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
3.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102PK Videocamera HD
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102PK Videocamera HD
Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102PK HD-Camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102PK HD-Camcorder