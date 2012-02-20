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Niet meer leverbaar

HD-camcorder

CAM102BU/00

4.2

| (5) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.

Bekijk alle voordelen

Herinneringen ophalen in HD

Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen

Bediening met één druk op de knop om snel bijzondere gebeurtenissen vast te leggen

Bediening met één druk op de knop om snel bijzondere gebeurtenissen vast te leggen

U hoeft nooit meer een bijzonder moment te missen. Dankzij de korte opstarttijd van de Philips-camcorder kunt u meteen gaan filmen. Geavanceerde voorzieningen, zoals de snelle processor en speciale signaalverwerking, zorgen ervoor dat de Philips-camcorder na slechts twee seconden is opgestart. De knoppen zijn uiterst gebruiksvriendelijk en u hoeft maar op één knop te drukken om in HD te filmen. Met de Philips-camcorder bent u altijd klaar om verrassende gebeurtenissen vast te leggen en hoeft u nooit meer iets te missen.

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Moeiteloos materiaal e-mailen en naar Facebook of YouTube uploaden

Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Directe TV-verbinding via HDMI voor het bekijken van uw video's in HD

Technische specificaties

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Recensies

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4.2

van 5

5

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

20/02/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

14/01/2012

Nederland

Nederland

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

30/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer praktisch, jammer van beperkte zoomfunctie

Handzaam product, makkelijk te gebruiken, niet te duur. leuke kleur

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CAM102BU HD-camcorder

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