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Niet meer leverbaar
CAM102BL/00
Eenvoudig de mooie momenten vastleggen en delen
De ESee CAM102-camcorder legt herinneringen levendig vast in HD. Maak video's met één druk op de knop en deel ze direct online of op TV. Moeiteloos aan te sluiten op andere apparaten dankzij de geïntegreerde USB-aansluiting.
Nu kunt u zoveel filmen als u maar wilt, dankzij de Micro SD-kaartsleuf van de Philips-camcorder. Hoewel Micro SD-kaarten klein zijn, bieden ze veel opslagruimte, zodat al uw video's en foto's veilig worden opgeslagen. Door het kleine formaat kunt u bovendien moeiteloos een paar extra geheugenkaarten meenemen. De kaartsleuf van de camcorder ondersteunt alle universele Micro SD-kaarten, zodat u het geheugen eenvoudig uitbreidt tot 32 GB of 16 uur HD-video. U kunt dus altijd rustig filmen.
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3.4
van 5
16
Reviews & awards
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BL Videocámara de alta definición
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BL Videocámara de alta definición
jan149
28/06/2013
Nederland
Dit product is direct klaar voor gebruik.
Het heeft wel wat moeite gekost om de 'gebruiksaanwijzing' te downloaden en om uit te vinden hoe het apparaat kon worden opgeladen. Dit is met elk iPad oplaadapparaat te doen. Is maar dat je het weet.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM102BL HD-camcorder