De geboorte van een prachtige kleindochter was aanleiding om de CAM100 aan te schaffen. In tegenstelling tot concurrenten ook bij minder licht binnenshuis toch goede opnames. Buiten zijn de beelden echt super. Batterijduur toereikend ca. half uur filmen en dan opladen op reis of in de auto met een Varta batterijlader voorzien van USB aansluiting. Ik heb na lang zoeken een wat ruimer lederen telefoontasje gevonden, waarmee ik de CAM aan mijn riem kan bevestigen. Dus altijd paraat! En dat voor nog geen € 100 direct uit de Philips webshop. Voor die prijs krijg je er natuurlijk geen zoomfunctie bij, dus niet aan het vastleggen van landschappen denken! Kortom super enthousiast over beelden via een extra HDMI kabeltje op grootbeeld.