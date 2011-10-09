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Niet meer leverbaar
Mooie momenten vastleggen en delen in HD
Met deze Philips-camcorder in zakformaat maakt u video's met één druk op de knop! Herleef die magische momenten in HD door ze op TV of online te delen. Dankzij de geïntegreerde USB-connector sluit u de camcorder probleemloos aan op uw PC/Mac.
Maak video's in High Definition (720p) met dezelfde kwaliteit als TV-uitzendingen in HD. “720” verwijst naar de schermresolutie en duidt het aantal horizontale lijnen op het scherm aan. “p” staat voor “progressive scan”, de weergave van de lijnen in elk frame. De 720p-videokwaliteit is veel beter dan die van normale mobiele telefoons en digitale camera's. De Philips-camcorder gebruikt bovendien hetzelfde videoformaat als Blu-ray Disc-spelers en -discs; H.264. Dit uiterst geavanceerde formaat staat garant voor een adembenemende HD-beeldkwaliteit, zodat u uw herinneringen haarscherp op video kunt vastleggen.
U hoeft nooit meer een bijzonder moment te missen. Dankzij de korte opstarttijd van de Philips-camcorder kunt u meteen gaan filmen. Geavanceerde voorzieningen, zoals de snelle processor en speciale signaalverwerking, zorgen ervoor dat de Philips-camcorder na slechts twee seconden is opgestart. De knoppen zijn uiterst gebruiksvriendelijk en u hoeft maar op één knop te drukken om in HD te filmen. Met de Philips-camcorder bent u altijd klaar om verrassende gebeurtenissen vast te leggen en hoeft u nooit meer iets te missen.
Met de ingebouwde Windows-software kunt u moeiteloos films naar websites als YouTube, Facebook, Twitter en Vimeo uploaden. Mac-gebruikers kunnen hun materiaal eenvoudig sorteren, bewerken en delen met iMovie uit het iLife-pakket. Door de geavanceerde compressietechniek zijn de HD-videobestanden (H.264) van de Philips-camcorder kleiner dan die van standaardcamcorders, digitale camera's en mobiele telefoons, zonder dat de videokwaliteit afneemt. U kunt uw materiaal dus sneller delen. Deze bestanden kunt u bovendien gebruiken in andere programma's, bijvoorbeeld iPhoto en Windows Movie Maker.
4.6
van 5
10
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Pollekeo52
09/10/2011
Nederland
Gewoon echt heel goed
Een makkelijk te hanteren produkt. Bijzonder scherp beeld. En handzaam, geen gesjouw. Ik ben er erg tevreden over. Het formaat van de opnamens is niet altijd bruikbaar in andere dan de geleverde software.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100BU HD-camcorder
Philipsartikelps
31/03/2011
Nederland
Heel erg goed
De camcorder is erg gebruiksvriendelijk. Zeer scherp beeld. Makkelijk inlezen van de bestanden op de computer. De oplaadtijd is wat lang. Algehele beoordeling: heel erg goed = 9!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100BU HD-camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100BU HD-camcorder
Kailas
28/04/2012
United Kingdom
CAM100BU is perfect
Very nice pocket camcoder ever seen, good battery backup, performance and video quality.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100BU HD camcorder
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CAM100BU HD camcorder