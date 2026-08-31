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Niet meer leverbaar
BTM5120/12
Ontspan u met fantastische muziek
Dit Philips-micromuzieksysteem biedt Bluetooth®-streaming voor meerdere apparaten, MP3-weergave via USB Direct en een audio-ingang voor overige systemen. Krachtige luidsprekers met baspijpen en upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.
100W
Bluetooth®
met MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM
Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Met de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u maximaal drie apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.
Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozenders gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op de frequentie.
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