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Niet meer leverbaar

Micromuzieksysteem

BTM5120/12

Ontspan u met fantastische muziek

Dit Philips-micromuzieksysteem biedt Bluetooth®-streaming voor meerdere apparaten, MP3-weergave via USB Direct en een audio-ingang voor overige systemen. Krachtige luidsprekers met baspijpen en upscaling zorgen voor levensecht home entertainment.

Bekijk alle voordelen

Ontspan u met fantastische muziek

  • 100W

  • Bluetooth®

  • met MULTIPAIR

  • CD, MP3-CD, USB Direct, FM

Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten

Muziek streamen via Bluetooth® met meerdere gekoppelde apparaten

Draadloze geluidsoverdracht via Bluetooth® is steeds normaler in de wereld van geluidssystemen, maar de meeste met Bluetooth® compatibele systemen kunnen slechts met één apparaat tegelijk worden gekoppeld. Met de optie voor het koppelen van meerdere apparaten kunt u maximaal drie apparaten koppelen en direct tussen deze apparaten schakelen.

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

Digitale FM-tuning voor het programmeren van maximaal 20 zenders

Digitale FM-radio biedt u extra mogelijkheden voor uw muziekcollectie op uw Philips-audiosysteem. U hoeft alleen maar af te stemmen op de zender die u wilt instellen als voorkeurzender en de voorkeurknop ingedrukt te houden om de frequentie op te slaan. U kunt voorkeurzenders opslaan om snel naar uw favoriete radiozenders gaan, zonder dat u steeds weer handmatig moet afstemmen op de frequentie.

Technische specificaties

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