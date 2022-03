Slimme digitale programma's

De slimme digitale programma's zorgen voor een föhnervaring die is afgestemd op uw voorkeuren, door automatisch de juiste temperatuur en kracht van de luchtstroom te selecteren. U kunt kiezen tussen Snel-Zacht-Handmatig-Stijl-Scalp-Krul. Kies voor snel drogen de Snelle modus, voor extra verzorging de Zachte modus of selecteer de Handmatige modus om uw eigen warmte-/snelheidsstand te kiezen uit drie beschikbare niveaus. De Stijl-, Krul- of Scalpmodus wordt automatisch geselecteerd wanneer het juiste hulpstuk is aangesloten.