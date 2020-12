Speel uw inhoud af met FailOver

Voor veeleisende commerciële toepassingen is het belangrijk dat uw inhoud altijd beschikbaar is voor weergave. Hoewel de kans klein is dat er iets met uw inhoud gebeurt, biedt FailOver inhoudsbescherming dankzij de revolutionaire technologie die back-upinhoud op het scherm afspeelt als de mediaspeler problemen ondervindt. FailOver wordt automatisch gestart als de primaire invoer uitvalt. Selecteer een primaire invoer en een FailOver-aansluiting en u bent direct beschermd.