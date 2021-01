Veel functies. Eén kabel

Volledige controle over de beeldweergave omdat alle besturingsfunctionaliteit en videosignalen via één enkele HDMI-kabel worden geleid. Op deze unieke manier worden een probleemloze werking en optimaal onderhoud vereenvoudigd. Met de CEC-opdrachten (Consumer Electronics Control) kunt u gemakkelijk belangrijke gegevens over uw scherm vinden.