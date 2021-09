Het beste allround Public Signage-display

Houd uw kosten in de hand met deze 107 cm (42") LCD-monitor die via het netwerk kan worden bestuurd. Dit model biedt een scala aan functies voor de meest veeleisende toepassingen voor gebruik in openbare ruimten en door bedrijven, of u het nu in een netwerk of als zelfstandig scherm gebruikt. Bekijk alle voordelen