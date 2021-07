Smart Control-softwaresuite

Beheer alle Signage-displays in uw netwerk met deze krachtige software waarmee u de instellingen van uw display centraal kunt wijzigen via een RJ45- of RS232-aansluiting. Met Smart Control kunt u de video-invoer instellen, de kleurinstellingen wijzigen, de ID van het display instellen bij het maken van een videomuur en zelfs de status van elk display diagnosticeren. Hierdoor kunt u uw displays vanaf een centrale locatie beheren.