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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1048/12

4.5

| (2) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan

Overal en altijd muziek

Handig en compact ontwerp voor muziek van verschillende bronnen: USB Direct, MP3-CD's, radio.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • USB

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Stereohoofdtelefoonaansluiting

Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten. Op deze manier kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB

Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

Geheugen voor 20 CD-nummers

Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.

Technische specificaties

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Recensies

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4.5

van 5

2

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

12/05/2011

France

France

Excellent pour leprix

Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine

17/01/2012

France

France

Bon produit

Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine

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