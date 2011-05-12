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Niet meer leverbaar
Overal en altijd muziek
Handig en compact ontwerp voor muziek van verschillende bronnen: USB Direct, MP3-CD's, radio.
USB
Creëer op elk gewenst moment een persoonlijke luisteromgeving door een hoofdtelefoon aan te sluiten. Op deze manier kunt u op elk volume van uw favoriete muziek genieten zonder anderen te storen.
Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.
Met de functie voor het afspelen van geprogrammeerde CD-nummers kunt u genieten van uw favoriete nummers in de gewenste volgorde.
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4.5
van 5
2
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine
WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor AZ1048 CD Soundmachine