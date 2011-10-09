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Niet meer leverbaar

CD-soundmachine

AZ1027/12

3.1

| (7) Reviews & awards

Overal en altijd muziek

U geniet van de eenvoudige dingen in het leven en u houdt het graag ongecompliceerd. Dankzij de gebruiksvriendelijke functies en het compacte, draagbare ontwerp van deze CD-soundmachine van Philips kunt u optimaal genieten van uw favoriete muziek.

Bekijk alle voordelen

Overal en altijd muziek

  • CD

  • Cassette

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

CD's, CD-R's en CD-RW's afspelen

Philips staat bekend als fabrikant van producten die compatibel zijn met veel typen discs. Met dit audiosysteem kunt u genieten van muziek op CD, CD-R en CD-RW. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) betekent dat uw audiosysteem zowel CD-Recordable (CD-R) als CD-Rewritable (CD-RW) kan afspelen. Op CD-R-discs kunt u één keer iets opnemen en u kunt ze afspelen op elke willekeurige audio-CD-speler. CD-RW-discs zijn daarentegen geschikt voor meerdere keren opnemen of beschrijven, en u kunt ze alleen afspelen op een compatibele audio-CD-speler.

Cassettedeck met autostop

Cassettedeck met autostop

0

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

CD shuffle/herhalen voor een persoonlijke muziekervaring

Dankzij de functie "shuffle/herhalen" hoeft u de muziek die u afspeelt niet altijd in dezelfde volgorde te beluisteren. Nadat u uw favoriete nummers in de speler hebt geladen, hoeft u alleen maar een van de modi "shuffle" of "herhalen" te kiezen om uw nummers in een andere volgorde af te spelen. Geniet van een unieke muziekervaring telkens wanneer u uw speler aansluit.

Technische specificaties

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Recensies

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3.1

van 5

7

Reviews & awards

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan al mijn wensen

U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1027 CD-soundmachine

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1027 CD-soundmachine

12/10/2011

Nederland

Nederland

sound machine

het is een mooi compact apparaat het geluid is prima maakt veel lawaai met de draaiknoppen

Deze review is gemaakt voor AZ1027 CD-soundmachine

Deze review is gemaakt voor AZ1027 CD-soundmachine

07/09/2012

Italia

Italia

Questo prodotto è molto soddisfacente

Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1027 Stereo CD

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AZ1027 Stereo CD

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