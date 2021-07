Blijf gehydrateerd met een schonere fles en zuiver water

Een schone en geurvrije fles dankzij de UV-C LED-technologie die het ontstaan van geurtjes voorkomt door het DNA van geurveroorzakende bacteriën te vernietigen. Het is ook een draagbaar waterzuiveringsmiddel dat ideaal is voor buiten en onderweg. Het zorgt voor veilig drinkwater door tot wel 99.999% van ziekteverwekkers in water te verwijderen.*