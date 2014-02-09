Fraai vormgegeven luidsprekerset met veel mogelijkheden. Een duidelijke pre vind ik de vele aanluitmogelijkheden (digitaal en analoog) buiten de draadloze toepassingen. De luidspreker heeft een warm en vol geluid ook op lage volumes. Een indrukwekkende bas en evengoed helder geluid met ruim voldoende volume voor een grote kamer. Het koste me wel enige tijd om de draadloze toepassingen aan de gang te krijgen. Wat bij mij meespeelde is dat mijn WIFI verbinding in huis niet stabiel was. Ik heb dit veranderd door van router te veranderen. Dit heeft een positieve effect op de werking van het draadloze syteem. Handig vind ik ook de optie dat er vijf presets zijn voor je voorkeurzenders van de internetradio direkt door knopjes te bedienen. Wel onderschijf ik dat de software niet goed uitontwikkeld is. Hier valt nog wel wat te verbeteren. De software is tamelijk traag en nog niet altijd stabiel. Als dit wordt verbeterd is dit een absoluut topproduct.