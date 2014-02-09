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Niet meer leverbaar

A9 draadloze HiFi-luidsprekers

AW9000/10

3

| (90) Reviews & awards

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

Beluister uw muziek draadloos en in HiFi-geluid met de Philips Fidelio draadloze HiFi-luidsprekers. U streamt de muziek draadloos en geniet dankzij de zes HiFi-drivers van een krachtig geluid en ultieme stereoafstemming.

Bekijk alle voordelen

Bezeten van muziek

Al uw muziek in HiFi-geluid. Draadloos.

  • HiFi-stereogeluid

  • 100 W, 6 HiFi-drivers

  • Digitaal- en analoog-in

Digitale en analoge ingangen voor extra flexibiliteit

Digitale en analoge ingangen voor extra flexibiliteit

Naast de draadloze optie, zijn er ook digitale en analoge audio-ingangen toegevoegd, om u extra mogelijkheden te bieden. Sluit een TV, Blu-ray-speler, gameconsole of andere mediaspeler aan, en geniet van het HiFi-geluid uit uw Philips-luidsprekers

Snelle en eenvoudige installatie

Iedereen kan de Fidelio draadloze HiFi-luidsprekers installeren - u hoeft echt geen technisch expert te zijn om in slechts vijf minuten een geweldig resultaat uit de doos tevoorschijn te toveren. We willen graag dat u zo snel mogelijk van uw Fidelio-luidsprekers kunt genieten, en daarom hebben we ervoor gezorgd dat u de luidsprekers in een paar eenvoudige stappen kunt installeren. Het Fidelio-systeem zelf helpt u hier ook bij, met vriendelijke en duidelijke instructies.

Schuine luidspreker voor vol stereogeluid

Schuine luidspreker voor vol stereogeluid

De luidspreker beschikt over professionele HiFi-drivers die in een speciale schuine hoek zijn geplaatst, en zo het meest uitgebreide en meeslepende klankbereik produceren dat mogelijk is. De plaatsing van de drivers zorgt voor een onovertroffen, dynamische geluidskwaliteit, ongeacht waar in de kamer u zich bevindt. Dankzij het unieke ontwerp passen de luidsprekers ook onopvallend in uw interieur.

Technische specificaties

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Recensies

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3.0

van 5

90

Reviews & awards

09/02/2014

Nederland

Nederland

Blij dat we ze gekocht hebben.

Met de nieuwste app, de Airstudio+ ging de installatie goed. Er waren vele slechte ervaringen met de software te lezen op internet, dus we hielden ons hart vast. Geen probleem dus, ook niet in het dagelijks gebruik van de software. Deze speakers klinken buitengewoon goed. Hoog, midden en laag zijn goed verdeeld en geen van deze drie overheerst. Het stereobeeld is mooi in balans. Er zijn geen frequenties te horen die op de oren drukken en langdurig luisteren is geen probleem. De detailweergave, zoals bijgeluiden van bijvoorbeeld gitaren of violen is uitstekend. De basweergave is indrukwekkend voor een set zonder externe subwoofer, en zonder dat de bas zompig klinkt. We vonden deze set mooier klinken dan de duurdere DS9800W. We ontdekten dat de set niet geschikt is om bijvoorbeeld Youtube te laten horen, helaas. Om Youtube te beluisteren over de AW9000 moet een kabeltje worden aangesloten vanaf computer of tablet naar de AW9000. Op zich geen probleem maar draadloos alle audio vanaf de computer en tablet streamen zou mooier zijn. Vanwege de geweldige klank van de AW9000 nemen we dit graag voor lief.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW9000 A9 draadloze HiFi-luidsprekers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW9000 A9 draadloze HiFi-luidsprekers

16/06/2013

Nederland

Nederland

UjGeweldig product

Uitstekende klank, mooi design. Het aan en uitzetten, geluidsvolume regelen is nogal een gedoe. Dat moet beter kunnen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW9000 A9 draadloze HiFi-luidsprekers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW9000 A9 draadloze HiFi-luidsprekers

29/01/2013

Nederland

Nederland

Fraai vol en ruimtelijk geluid, veel aansluitmogelijkheden.

Een bijzonder mooie set, zowel qua geluid als vormgeving. Mooie ronde bas met voldoende volume voor een grote kamer. Absolute top in dit segment. In het begin heb ik moeite gehad met de applicatie, die nog niet voldoende stabiel was. Gisteren een systeemupdate uitgevoerd en nu stukken beter. Systeem is nu stabiel en ook de volumeregeling is nu goed. De tijdsduur van het opstarten zou nog wat verbeterd kunnen worden. Verder nu zeer tevreden. Ik hoop dat Philips de app nog verder doorontwikkelt. Door de vele aansluitmogelijkheden ook een set die je op veel manieren kan inzetten. Ik heb een digitale aansluiting gebruikt voor een CD speler, de audio voor de televisie, en de MP3 aansluiting voor mijn Ipad dock.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW9000 A9 draadloze HiFi-luidsprekers

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor AW9000 A9 draadloze HiFi-luidsprekers

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