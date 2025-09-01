Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
AC2220/10
Onze stilste zuiveraar. Schone lucht met minimaal geluid.
Geniet thuis van schone, veilige lucht met onze stilste zuiveraar. Hij verwijdert binnen enkele minuten 99,97% van alle allergenen en verontreinigende stoffen met zo min mogelijk energie en geluid. Het strakke design en de slimme bediening passen naadloos in uw huis en leven.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Slimme luchtreiniger
totaal
recurring payment
Dankzij krachtige filtering tot 420 m³/u (CADR) (1) worden ruimtes tot 109 m² eenvoudig gezuiverd en kan een kamer van 20 m² in minder dan 7 minuten worden schoongemaakt (2).
Ervaar onze stilste luchtzuiveraar met SilentWings-technologie. Ons ventilatorontwerp is geïnspireerd op de geluidloze vleugelslag van uilen en zuivert met slechts 13 dB(A).
3-lagig filtersysteem met een voorfilter, HEPA NanoProtect en Active Carbon vangt 99,97% van de deeltjes tot 0,003 micron op (4) - kleiner dan zelfs het kleinste bekende virus!
De originele filters zorgen 3 jaar voor optimale prestaties (5), voor minder gedoe en lagere kosten. De zuiveraar berekent de levensduur van de filters en geeft een melding wanneer ze moeten worden vervangen.
Stel grondige luchtzuivering van de slaapkamer in voordat de kinderen naar bed gaan. Daarna wordt de stille slaapmodus geactiveerd en gaat er een nachtlampje branden. Kinderen voelen zich gerustgesteld en ouders kunnen gerust slapen.
Mensen met een allergie worden de hele dag door beschermd. Verwijdert 99,99% van de stofmijten, pollen, huisdierallergenen en schimmelsporen (6), bekende triggers voor allergieën of hooikoortssymptomen (7). ECARF-gecertificeerd en allergievriendelijk.
Verwijdert 99,9% van alle virusdeeltjes en bacteriën uit de lucht. Onafhankelijk getest op het verwijderen van het influenzavirus H1N1 (8) en stafylokokken (9).
De Active Carbon-laag vangt luchtjes op en verwijdert meer dan 95% van gasvormige verontreinigende stoffen die van invloed zijn op de lucht in huis (10): stikstofdioxide uit industriële en verkeersverontreiniging, tolueen of vluchtige organische stoffen (VOS) uit huisverf, schoonmaakmiddelen en meubels. Veilig en effectief: er worden geen ionen, chemische stoffen of ozon uitgestoten.
Geniet van schonere lucht en houd uw energierekening laag. Op maximale kracht gebruikt de luchtzuiveraar 28 W, wat minder is dan een gloeilamp.
De Aerasense-technologie scant de lucht 1000x per seconde om verontreinigende stoffen en gassen te detecteren. De technologie toont in realtime de luchtkwaliteit op het display of in de app. In de automatische modus kiest het apparaat op intelligente wijze de juiste snelheid voor elke situatie.
Koppel de luchtzuiveraar met de Air+-app om de luchtkwaliteit binnen en buiten te controleren, het apparaat op afstand te bedienen en voor spraakopdrachten via Google en Alexa. Selecteer de Auto+-modus in de app om te profiteren van AI-technologie die zich aanpast aan uw routine, terwijl geluid en energieverbruik zo minimaal mogelijk blijven.
Gebruik de Fresh Wake-up-modus om de zuiveringssnelheid langzaam te verhogen in aanloop naar de door u ingestelde wektijd. 's Nachts reinigt de Fresh Bedtime-modus uw kamer grondig voordat u naar bed gaat en gaat er een sfeervol, warm nachtlampje branden.
Algemene specificaties
Technische specificaties
Prestaties
Gebruiksgemak
Veiligheidsvoorziening
Energie-efficiëntie
Onderhoud
Compatibiliteit
Gewicht en afmetingen
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.