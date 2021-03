Een stiller apparaat en constante luchttoevoer tijdens uw slaap

De nachtsensormodus is speciaal voor uw slaapkamer ontwikkeld. De luchtzuiveraar bereidt uw slaapkamer snel voor op de nacht en houdt de luchtkwaliteit in uw slaapkamer continu in de gaten. Zo is de lucht zelfs tijdens uw slaap schoon. De gedimde en/of uitgeschakelde lichtjes en het lage geluid helpen u en uw gezin om beter te slapen.