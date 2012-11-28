ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
  • Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

Niet meer leverbaar

Xenon LongerLifeXenon-garantie

85122SYS1

3.8
| (256) Reviews & awards
Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar. Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich de komende 7 jaar veilig.
Bekijk alle voordelen

Breid in drie eenvoudige stappen uw garantie uit van 4 naar 7 jaar

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd

  • Type lamp: D2S

  • Verpakking van 1

  • 85 V, 35W

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

Philips LongerLife Xenon-lampen bieden hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum van aankoop ontvangt u automatisch een gratis garantie van 4 jaar.

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

Xenon LongerLife-lampen hebben een langere levensduur dan elke andere Philips Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u gratis een extra garantie van 3 jaar ontvangen. U hoeft zich alleen maar te registreren op https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt Philips-product hebt gekocht door de authenticiteitssticker op de verpakking van het product te gebruiken. 2. Vul na de controle uw gegevens online in en overleg een bewijs van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer goed bestand tegen temperatuurverschillen en trillingen, zodat lampen zelden springen. Philips-lampen van kwartsglas kunnen probleemloos zware thermische schokken weerstaan. Bovendien wordt door de verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.8

van 5

256

Reviews & awards

28/11/2012

Nederland

Nederland

krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

De nieuwe Xenon X-tremeVision met 50% betere prestaties (vergeleken met een normale xenonlamp) is de eerste xenonlamp met 50% betere prestaties. Het is gewoon de veiligste en krachtigste goedgekeurde xenonlamp die momenteel verkrijgbaar is

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor X-tremeVision 85415XVS1 Xenon autolamp

19/06/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Fahren in einer neuen Lichtliga

Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-06-14

02/05/2026

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Sehr gute Qualität

Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Deze review is gemaakt voor Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe

Date of Use 2026-03-30

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen