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Niet meer leverbaar
7FF3FPW/00
Deel uw herinneringen
Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.
17,8 cm (7") LCD-scherm
Beeldverhouding van 16:9
Er is een USB-connector voor het eenvoudig bekijken en delen van foto's op de USB Flash Drive.
Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.
RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.
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1.0
van 5
2
Reviews & awards
Henja
16/06/2013
Nederland
het apparaat geeft een beperkt beeld
Helaas worden foto's niet in hun geheel weergegeven: er ontbreken delen van de opnamen aan de randen en voor kritische fotografen (ook als het hobby is en geen beroep) is dat heel ergerlijk.
Deze review is gemaakt voor 6FF3FPW PhotoFrame
Deze review is gemaakt voor 6FF3FPW PhotoFrame
jackymicheldu70
08/11/2015
France
cadre
ce cadre numérique décharge vite et pas assez de place de stockage . difficile a utiliser
Deze review is gemaakt voor 8FF3FPW Cadre Photo
Deze review is gemaakt voor 8FF3FPW Cadre Photo