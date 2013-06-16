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Niet meer leverbaar

PhotoFrame

7FF2CME/00

3.8

| (4) Reviews & awards

Elke foto vertelt uw verhaal

Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw! De 7FF2CME geeft digitale foto's weer met de kwaliteit en rijke kleuren van professioneel afgedrukte foto's in het ideale formaat van 10 x 15 cm; de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's zonder PC weer te geven.

Bekijk alle voordelen

Elke foto vertelt uw verhaal

  • 17,8 cm (7") LCD-scherm

  • 16,5 cm (6,5") weergavegebied

Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave

Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid op de markt biedt 88% meer pixels per vierkante inch. Dat is zelfs nog hoger dan een hoogwaardige 43 cm (17") LCD-monitor -- hierdoor zorgen uw mooie foto's voor jaloerse blikken. Zij bieden namelijk dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren als hoogwaardige afdrukken.

Perfecte digitale kleuren voor een kleurrijke, verbluffende fotoweergave

Kleurendisplay haalt het beste in uw foto's naar boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van professioneel afgedrukte foto's.

De hoogwaardige materialen en afwerking maken uw foto's nog mooier

Het hoogwaardige ontwerp en de verfijnde materialen omvatten een solide, stijlvolle standaard, een designframe en een gedetailleerde afwerking die een dure uitstraling hebben en laten zien dat u een goede smaak hebt. Tevens worden de foto's die op het PhotoFrame worden weergegeven, van een glanslaag voorzien.

Technische specificaties

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Recensies

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3.8

van 5

4

Reviews & awards

5
2
1

16/06/2013

Nederland

Nederland

prima frunctioneel fotoframe

werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame

16/06/2013

Nederland

Nederland

prima frunctioneel fotoframe

werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame

09/10/2011

Nederland

Nederland

Dit produkt voldoet aan de verwachtingen

Kan gemakkelijk diashow van recente foto's zien en ook heel een voudig wisselen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame

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