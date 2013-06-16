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Niet meer leverbaar
7FF2CME/00
Elke foto vertelt uw verhaal
Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw! De 7FF2CME geeft digitale foto's weer met de kwaliteit en rijke kleuren van professioneel afgedrukte foto's in het ideale formaat van 10 x 15 cm; de gemakkelijkste manier om uw digitale foto's zonder PC weer te geven.
17,8 cm (7") LCD-scherm
16,5 cm (6,5") weergavegebied
Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid op de markt biedt 88% meer pixels per vierkante inch. Dat is zelfs nog hoger dan een hoogwaardige 43 cm (17") LCD-monitor -- hierdoor zorgen uw mooie foto's voor jaloerse blikken. Zij bieden namelijk dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren als hoogwaardige afdrukken.
Kleurendisplay haalt het beste in uw foto's naar boven met levendige, natuurgetrouwe kleuren door dezelfde kleuren weer te geven als de kleuren van professioneel afgedrukte foto's.
Het hoogwaardige ontwerp en de verfijnde materialen omvatten een solide, stijlvolle standaard, een designframe en een gedetailleerde afwerking die een dure uitstraling hebben en laten zien dat u een goede smaak hebt. Tevens worden de foto's die op het PhotoFrame worden weergegeven, van een glanslaag voorzien.
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3.8
van 5
4
Reviews & awards
wiking2
16/06/2013
Nederland
prima frunctioneel fotoframe
werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame
wiking2
16/06/2013
Nederland
prima frunctioneel fotoframe
werkt goed. mooi beeld. zou wel met wifi photostream willen laden.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame
Theo1952
09/10/2011
Nederland
Dit produkt voldoet aan de verwachtingen
Kan gemakkelijk diashow van recente foto's zien en ook heel een voudig wisselen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 10FF2CME PhotoFrame