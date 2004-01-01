Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud

Maak verbinding met en beheer uw content via de cloud met de geïntegreerde HTML5-browser. Gebruik de op Chrome gebaseerde browser om uw signage-content online te ontwerpen en maak verbinding met één enkel scherm of met uw volledige netwerk. Toon inhoud in zowel liggende als staande modus, met Full HD-resolutie. Verbind het scherm eenvoudig met internet via Wi-Fi of met een RJ45-kabel, en geniet van uw zelfgemaakte afspeellijsten.